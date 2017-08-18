В Казани кирпичной стеной придавило двух человек

Сегодня на улице Мариупольской обрушилась кирпичная стена дома №71. Рухнувшее строение придавило двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Как сообщают спасатели, стена упала во время демонтажа гаража, пристроенного к частному дому. Из-под завалов были извлечены 35-летняя женщина и 29-летний мужчина, они переданы врачам скорой помощи.