За портрет Шаймиева пенсионер из Челнов расплатился тремя пенсиями

Такой подарок он сделал себе на день рождения

На аукционе в Автограде, где проходит выставка художника из Воронежа Никиты Колесова, пенсионер из Набережных Челнов купил портрет Шаймиева за 25 тысяч рублей. Новость о покупке обсуждается в соцсетях.

Как сообщают участники аукциона, первоначальная стоимость картины составила 100 рублей. Пенсионер сначала сделал ставку в 5000 рублей, после чего поднял ее до 10000 рублей. После этого его ставку перебили, предложив 10400 рублей. Мужчина ответил на нее, подняв ставку до 25000.

Организаторы аукциона узнали, что пожилой мужчина отмечал свой день рождения и сделал себе подарок. При этом цена за покупку обошлась ему в размере трех пенсий.