В Казани осудили мужчину, который в драке зарезал двух знакомых

В Казани в Верховном суде РТ осудили ранее судимого 57-летнего Равиля Салихова, который в мае этого года зарезал в ходе драки двух знакомых, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в одной из квартир дома по проспекту Строителей Нижнекамска были обнаружены тела двух мужчин 52 и 53 лет с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того в больницу с колото-резаными ранениями доставлен 52-летний хозяин квартиры.

- Подсудимый, находясь в одной из квартир дома по проспекту Строителей, распивал спиртные напитки в компании двух приятелей. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой подсудимый нанес им ножевые ранения. Когда в квартиру зашел приятель потерпевших, подсудимый нанес ему один удар ножом в спину. Однако потерпевший смог убежать, - рассказали в прокуратуре.

Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого задержали. По данному факту было возбуждено дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Покушение на убийство более двух лиц", подсудимый был признан виновным.

Суд приговорил Равиля Салихова к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.