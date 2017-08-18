В Казани собираются провести флешмоб в память об умершей певице Хание Фрахи

В Казани собираются устроить флешмоб в память об умершей популярной певице Хание Фархи, соответствующая информация размещена в паблике, посвященном артистке, "ВКонтакте". Его планируют провести к 40 дням со смерти певицы в первых числах сентября.

Вероятно, флешмоб пройдет в виде исполнения танца и песни «Элдермешкэ кайтам эле», благодаря которой Хания Фархи стала известной певицей. Провести акцию собираются у площадки около театра имени Галиаскара Камала.

Также 24 сентября в Казанской филармонии пройдет концерт памяти Хании Фархи «Истэ калсын». В нем примут участие ансамбль «Бэйрам», артисты татарской эстрады, а также дочь певицы Алия Гараева.

Напомним, Хания Фархи скоропостижно скончалась из-за проблем со здоровьем 27 июля. У певицы произошел сердечный приступ в 10 часов утра, ее повезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Похоронили Ханию Фархи на Ново-Татарском кладбище.