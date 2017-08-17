Работу пяти депутатов Госдумы от Татарстана признали менее эффективной. Такие данные приводит центр политических технологий «Политком», который составил рейтинг деятельности депутатов Госдумы.

Так, в список депутатов с малоэффективной работой вошли: Ренат Хайров, Ирек Зиннуров, Равиль Хуснуллин, Ольга Павлова и Мурат Гадыльшин. В списке депутатов со средним показателем оказались Марат Бариев, Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов, Ирек Богуславский, Альфия Когогина, Айрат Фаррахов, Иршат Минкин и Фатих Сибагатуллин.

Отмечается, что самым эффективным среди всех депутатов от «Единой России», представляющих Татарстан, оказался Александр Сидякин.

- Акцент в исследовании был сделан на работе депутатов в регионах или же на той деятельности депутатов, которая приносит пользу регионам, - отметили в центре «Политком».