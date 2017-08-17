В Казани из-за матча «Рубина» ограничат парковку возле стадиона «Казань Арена»

Завтра, 19 августа, в Казани в день матча между командами «Рубин» (Казань) и «Анжи» (Махачкала) ограничат парковку на улицах, прилегающих к стадиону «Казань Арена».

Как сообщает УГИБДД Казани, транспортные средства болельщики могут оставить на следующих парковках: дворца «Татнефть-Арена», ТЦ «Леруа Мерлен», дворца водных видов спорта, ТЦ «Сфера», ТЦ «Мегастрой» (включая новое парковочное пространство).

Транспорт, который будет припаркован с нарушениями ПДД, будет эвакуирован.

Напомним, матч начнется в 20.00 по московскому времени.