Глава антикоррупционного отдела отказался назвать министров РТ, наказанных за декларации

Заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов не стал называть фамилии четырех министров Татарстана, которых наказали за ошибки в декларациях о доходах.

- По итогам 2016 года эти фамилии я сказать не могу по той причине, что заседание (президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции - прим. ред.) было позавчера, а сейчас формируется итоговый протокол, который будет представлен президенту РТ, и уже будут представлены рекомендации по привлечению к дисциплинарной ответственности, - отметил чиновник.

Он напомнил, что по итогам прошлых лет имена всех чиновников с ошибками в декларациях о доходах были размещены на сайте Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

По его словам, им также поступало много вопросов, почему соответствующих чиновников, у которых нашли нарушения в декларациях о доходах, не уволили. Салават Рахимов отметил, что зачастую при заполнении деклараций были просто допущены технические ошибки.

- Фактов, что кто-то что-то скрыл - таких фактов не установлено. Зачастую были такие случаи, что руководители указывают то или иное имущество, но допускают технические ошибки в указании площади своего имущества, некоторые также указали ошибочные данные по остаткам на своих счетах, - сообщил Салават Рахимов.

Именно поэтому оснований для увольнения того или иного чиновника не было.