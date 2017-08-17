Мать девочки, давившей голубей на гироскутере в Казани: «Дочка в первый раз каталась»

Прокуратура Московского района Казани провела проверку инцидента, который произошел в парке Урицкого, где девочка ездила на гироскутере и давила голубей. Об этом сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

- В ходе проверки были установлены личность девочки и ее родителей. Мать девочки сообщила, ее дочь впервые каталась на гироскутере, не справилась с управлением, поэтому случайно наехала на хвост голубя, - сообщили в ведомстве.

В результате прокурорской проверки был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, в конце июля в соцсетях появилось видео, на котором девочка на гироскутере ездила среди голубей и давила их. В результате один из голубей попал под колеса и остался без крыла.