В Лаишевском районе из-за ремонта продлили закрытие дороги «Аэропорт-Столбище»

В Лаишевском районе Татарстана из-за ремонта до 23 августа продлили закрытие дороги «Аэропорт-Столбище». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
- Для объезда автомобилистам предлагается дороги Казань-Оренбург, «Казань-Оренбург»-«Казань-Боровое Матюшино» и «Подъезд к селу Столбище», - говорится в сообщении.
Напомним, в связи с закрытием на ремонт дороги «Аэропорт-Столбище» изменится движение автобусного маршрута №197 «Казань – Международный аэропорт «Казань». На этот период до аэропорта и населенных пунктов Большие и Малые Кабаны будет организовано движение шаттлового автобуса по расписанию:
- отправление из Казани от остановки «Станция метро «Проспект Победы»: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00;
- отправление из аэропорта: 6.10, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.