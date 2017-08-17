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Племянник писателя Аксенова намерен судиться с исполкомом Казани

Племянник писателя Аксенова намерен судиться с исполкомом Казани
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Племянник писателя Василия Аксенова и основатель проекта «Остров Аксенов» Александр Змеул заявил о нарушениях авторских прав при организации фестиваля «Аксенов-феста» в Казани и теперь намерен судиться с исполкомом города. Об этом Змеул написал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы».

По его словам, данный фестиваль представляет из себя праздник, посвященный Аксенову, но без всякого намека на самого Аксенова.

- Впервые на фестивале я побывал в прошлом году и был удивлен, насколько Аксенов неинтересен его устроителям. Вернее, интересен как бренд, под который можно получить деньги, устроить литературную тусовку в Казани, пообщаться с мэром, ну и мимоходом вспомнить Аксенова, - пишет Змеул.

Так, позиция Александар Змеула состоит в том, что родственники Аксенова имеют право принимать участие в выборе куратора и формировании программы мероприятия.

- Доводы мэрии Казани просты: Василий Павлович был инициатором первого фестиваля в 2007 году, поэтому мы делаем, что хотим, а что касается авторских прав — то мероприятия бесплатны, поэтому нам не надо брать никаких разрешений, - говорит Змеул.

Чтобы разобраться в ситуации портал ProKazan обратился за комментарием в мэрию города.

- Литературное наследие Аксенова не просто является достоянием всех почитателей его творчества, но и имеет правообладателей. Мы поддерживаем связь с сыном писателя, который обладает ½ авторского права на произведения В.П.Аксенова, многократно приглашали его на «Аксенов-фест», и он никогда не был против проведения фестиваля, - сообщили ProKazan в пресс-службе мэрии Казани.

Так, в исполкоме отмечают, что после «Аксенов-феста-2016» Змеул обратился на имя мэра по вопросу согласования программы фестиваля с наследниками, то есть с ним.

- Ему от имени первого замруководителя исполкома Казани Дамира Фаттахова были направлены ответы, что Исполнительный комитет Казани готов рассмотреть его предложения по формированию программы фестиваля 2017 года. Однако предложения от Змеула для программы фестиваля не поступали. В рамках прошлогоднего фестиваля звучали только отдельные цитаты из документов, связанных с жизнью Аксеновым, а цитирование по закону не предусматривает выплаты авторского вознаграждения, - добавили в мэрии. 

Напомним, «Аксенов-фест» пройдет в Казани с 19 по 23 августа под девизом «Аксенов без цитат».

Люция Кашапова, 18.08.2017, 15:12
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин18 августа 2017, 15:50
Надо сделать Шаймиев-фест !
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Горожанин18 августа 2017, 16:19
Бренду отрицательный имидж кто то создает и он пока не открыт как истино наше достоНие города. Особенно национальным школам. Навепрное усердная рука министра здравоохрванения. Могу и ошибиться. В плане по моему его бмзнесу мешает всеобщее посещение. С. МухаметзНов икрам. Казань. Доя себя этот остравок оооткрое алла бирса.
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Горожанин18 августа 2017, 16:51
Эхо Москвы .... Все понятно .
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