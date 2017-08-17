Казанцы из-за компьютерной ошибки получили квитанции с завышенными долгами за ЖКУ

Около двухсот жителей Жилплощадки получили квитанции о якобы накопившихся долгах в 100 тысяч рублей от УК ЖКХ Московского района. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что в уведомлениях было сказано, если сумма, указанная в квитанции не будет погашена в течение 5 дней, то задолженность будет взыскана в судебном порядке.

Однако позже выяснилось, что произошел сбой компьютерной программы и уведомления с некорректными суммами долгов получили более 200 жителей-должников.

- Реальные долги у них были незначительные - до 20 тысяч рублей. Сейчас мы рассылаем им официальные письма с извинениями, - сказал первый заместитель директора УК Павел Карунин.