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В Казани будут судить мужчину за «запрещенную» татуировку на руке

В Казани будут судить мужчину за «запрещенную» татуировку на руке
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Фото: Flickr.com

В Казани будут судить мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в июле текущего года на одной из станции метро мужчину остановил сотрудник полиции, который заметил на его правой руке татуировку с изображением схожим со свастикой до степени смешения.

- По решению суда изображение включено в федеральный список экстремистских материалов, - сказали в ведомстве.

Так, по результатам проверки в отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики сходной с нацистской символикой до степени смешения». За нарушение закона грозит штраф от 1 до 2 тыс рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

- Постановление с материалами проверки направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

Люция Кашапова, 18.08.2017, 12:46
Тэги: Суд
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Комментарии

Димас люблю пивас18 августа 2017, 12:54
А если у меня свастика на х*** набита? Тоже за экстремизм сяду? А двуглавого орла тоже нельзя? :-D
7
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Горожанин18 августа 2017, 12:58
Его тело.Что хочет,то и делает.
6
8
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Горожанин18 августа 2017, 12:59
Любопытный факт - людям , высказывающимся об уничтожение русских не бывает ровным счетом ничего .
6
5
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Горожанин18 августа 2017, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
А если у меня свастика на х*** набита? Тоже за экстремизм сяду? А двуглавого орла тоже нельзя? :-D
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Сядешь, если свой Х//N с таким тату будешь демонстрировать всем.

Будь умничкой, сделай так)) А мы про тебя почитаем и обсудим =)
2
8
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Горожанин18 августа 2017, 13:08
В ответ на комментарий пользователя
А если у меня свастика на х*** набита? Тоже за экстремизм сяду? А двуглавого орла тоже нельзя? :-D
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Позвонил куда надо. У тебя есть 15 минут чтобы отрезать себе ////й
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7
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Горожанин18 августа 2017, 13:20
В ответ на комментарий пользователя
Его тело.Что хочет,то и делает.
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Школьник или просто недалёкий?

Если твоя бывшая набьёт на вагину твою фотку с дыркой вместо рта, а потом будет шлюхавать, сам же будешь гoвнить на неё и отмазываться что не *идр.
3
1
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Горожанин18 августа 2017, 13:20
Каждый свободен в праве выбора-набил тату, сел в тюрьму.
2
1
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Горожанин18 августа 2017, 13:34
Говорят у димаса на лбу х** набит
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3
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Горожанин18 августа 2017, 13:36
В ответ на комментарий пользователя
Школьник или просто недалёкий?

Если твоя бывшая набьёт на вагину твою фотку с дыркой вместо рта, а потом будет шлюхавать, сам же будешь гoвнить на неё и отмазываться что не *идр.
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Них... се ты завернул историю "Андерсон"...
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2
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бажена владимирова18 августа 2017, 13:37
Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
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Смотрящий18 августа 2017, 13:39
В ответ на комментарий пользователя
Говорят у димаса на лбу х** набит
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Под шконку залезь ушлепок
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Горожанин18 августа 2017, 13:42
В ответ на комментарий пользователя
Под шконку залезь ушлепок
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Маня,тебе кто разрешил капот открыть?
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Горожанин18 августа 2017, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
Маня,тебе кто разрешил капот открыть?
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На дващах пересидел, маня, ракуешь?
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1
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Форвард18 августа 2017, 13:51
А если у него коловрат, а не немецкая свастика?
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1
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Горожанин18 августа 2017, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
Школьник или просто недалёкий?

Если твоя бывшая набьёт на вагину твою фотку с дыркой вместо рта, а потом будет шлюхавать, сам же будешь гoвнить на неё и отмазываться что не *идр.
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твоя так сделала? 8-*
1
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Горожанин18 августа 2017, 13:54
В ответ на комментарий пользователя
Школьник или просто недалёкий?

Если твоя бывшая набьёт на вагину твою фотку с дыркой вместо рта, а потом будет шлюхавать, сам же будешь гoвнить на неё и отмазываться что не *идр.
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кругом плеать оскорбленцы православные и прочие.... А если усы а-ля Чарли Чаплин отрастить - посадят потому что на Гитлера похож?
1
3
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Горожанин18 августа 2017, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
твоя так сделала? 8-*
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Нет. Твоя. И потом на вписку к мужикам пришла.
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Горожанин18 августа 2017, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
А если у него коловрат, а не немецкая свастика?
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Генсек сказал - не положено.
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Горожанин18 августа 2017, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Генсек сказал - не положено.
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Понял.
0
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Гитлер vs Чарли Чаплин18 августа 2017, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
кругом плеать оскорбленцы православные и прочие.... А если усы а-ля Чарли Чаплин отрастить - посадят потому что на Гитлера похож?
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Смотри, не попутай их!
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