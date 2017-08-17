В Казани будут судить мужчину за «запрещенную» татуировку на руке

В Казани будут судить мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в июле текущего года на одной из станции метро мужчину остановил сотрудник полиции, который заметил на его правой руке татуировку с изображением схожим со свастикой до степени смешения.

- По решению суда изображение включено в федеральный список экстремистских материалов, - сказали в ведомстве.

Так, по результатам проверки в отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики сходной с нацистской символикой до степени смешения». За нарушение закона грозит штраф от 1 до 2 тыс рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

- Постановление с материалами проверки направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.