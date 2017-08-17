Расходы на ликвидацию Татфондбанка выросли на 34 млн рублей

Теперь сумма расходов составляет 284,2 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) повысило расходы на ликвидацию Татфондбанка на 34,2 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте АСВ.

- Изменения внесены в части административно-хозяйственных расходов в основном в связи с необходимостью оплаты расходов по перевозке имущества Банка и аренде помещений в целях обеспечения его сохранности в соответствии с законодательством, а также задолженности по налоговым платежам перед ФНС России, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее АСВ опубликовало смету планируемых расходов на ликвидацию кредитной организации, которая составила 250 млн рублей. Таким образом, с учетом корректировки сметы, теперь сумма расходов составляет 284,2 млн рублей.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".

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