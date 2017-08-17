В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за возможных пожаров в лесах

Предупреждение будет действовать до 25 августа

В Татарстане Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов, об этом сегодня сообщили в учреждении.

- В период с 19 по 25 августа 2017 г. на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что через несколько дней в Татарстане ожидается очень жаркая погода - в воскресенье, 20 августа, в Казани ожидается до +28 градусов, а в понедельник столбики термометров поднимутся до +31 градуса.