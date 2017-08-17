На проспекте Победы сожгли павильон и две припаркованные рядом машины

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Казани на проспекте Победы сегодня ночью подожгли металлический павильон, огонь перекинулся также на припаркованные рядом FIAT и "Ладу" 15-й модели, в результате они сгорели. Об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на МЧС.

Пожар около дома №41 начался около 2 часов ночи, прибывшие спасатели спустя несколько минут потушили огонь.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, предварительная причина пожара - поджог.

Сейчас выясняются подробности пожара, идет розыск вероятных поджигателей.