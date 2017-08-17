В Татарстане потребовали перестать сливать канализационные стоки в памятник природы

Прокуратура Татарстана потребовала перестать сливать канализационные стоки в памятник природы. Поводом для прокурорского вмешательства послужило коллективное обращение жителей села Зеленая Роща Бугульминского района, передает пресс-служба РТ.

Установлено, что на пересечении улиц Морозовской и Советской из системы водоотведения села Зеленая Роща на почву вытекают неочищенные канализационные стоки. Протекая вдоль улицы Речной, стоки скапливаются в водоохраной зоне реки Сулла притока реки Дымка, являющегося памятником природы регионального значения.

- По результатам проверки в Бугульминский суд было направлено заявление об обязании организовать отведение сточных вод от подключенных к центральной канализации жилых домов с. Зеленая Роща способом, исключающим попадание неочищенных канализационных стоков на рельеф местности, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.