В аэропортах России у туристов из Турции начнут мерить температуру из-за вируса Коксаки

Российским туристам, которые возвращаются из Турции, начали измерять температуру в аэропортах. Эта мера позволит не допустить распространение вируса Коксаки, такие данные Роспотребнадзора опубликовали "Известия".

У прилетевших пассажиров меряют температуру с помощью тепловизоров, в случае подозрения на заболевание человек обязан пройти медицинское обследование.

С подобной мерой согласны не все. Многие эксперты полагают, что повышенная температура не является основным показателем заражения именно вирусом Коксаки, она может говорить и о многих других инфекциях. Некоторые специалисты считают Коксаки довольно банальным заболеванием, на котором не стоит так акцентировать внимание. Сотни людей сталкиваются с симптомами, которые присущи Коксаки, но не знают об этом.

- Существует более 150 видов болезней, при которых поднимается температура. Это не показатель, –– заявил академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов.

Напомним, ранее читатели ProKazan.ru рассказали о заболевших на Анталийском побережье, при этом власти Турции заявили, что "речи об эпидемии нет".