В России начнут выпускать пластиковые деньги

Центробанк начнет выпускать полимерные деньги для повышения защиты купюр, банкноту номиналом 200 рублей изготовят с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и покроют защитным лаком. Об этом сообщают "Известия".

Как рассказали в пресс-службе ЦБ, регулятор планирует использовать полимеры для повышения защиты новых денежных знаков — эта технология будет опробована на банкноте в 200 рублей и памятной купюре к ЧМ-2018. Как указали представители Банка России, сейчас в банкнотах используется бумага, содержащая 100% хлопка.

- Однако есть и минусы у данного вида денег. По оценкам экспертов, с полимерными деньгами могут возникнуть проблемы по их утилизации. Полимер можно только сжигать, а это отнюдь не экологично. Более того, производство таких денег в разы дороже, чем бумажных, — говорится в сообщении.