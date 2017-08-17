В Татарстане власти выделили многодетной семье участок для постройки дома на болоте

Прокуратура потребовала наказать виновных

В Альметьевске власти города выделили многодетной семье участок для постройки дома на заболоченной местности, об этом накануне сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ, куда обратилась местная жительница.

Семье на основании постановления исполкома передали участок площадью 600 кв. метров.

- Однако, земельный участок не пригоден для строительства и не обеспечен объектами инженерной и транспортной инфраструктур. Кроме того, земельный участок находится в заболоченной местности, к нему не представляется возможным подъехать, его застройка невозможна, - сообщили в прокуратуре.

В адрес руководителя исполкома Альметьевского района прокуратура вынесла представление об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.