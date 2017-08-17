В Испании произошли два теракта, где в пешеходов врезались автомобили: погибли 13 человек

В Испании накануне поздно вечером произошли два теракта - в Барселоне фургон террориста врезался в пешеходов на бульваре Рамбла и проехал порядка 600 метров, прежде чем остановиться. В приморском городе Камбрильс пятеро террористов на автофургоне также врезались в группу пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости.

​Жертвами теракта в Барселоне стали 13 человек, более 100 пострадали, по подозрению в причастности к совершению теракта полиция задержала двоих человек — выходца из Марокко и уроженца североафриканского анклава Испании Мелильи.

В Камбрильсе в результате наезда были ранены семь человек, в том числе полицейский.

При этом Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что теракт в городе Камбрильс связан с аналогичным нападением в Барселоне.

Также еще до теракта в Барселоне произошел взрыв в городе Альканар, он мог произойти на тайном предприятии, где изготавливались бомбы из газовых баллонов для террористов. В результате взрыва погиб один человек, данный инцидент не назвали терактом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с терактом в центре Барселоны. Президент отметил, что произошедшее "в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора".

Пока что информации о пострадавших жителя России нет.