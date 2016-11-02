В Казани в день проведения «Кросса нации» ограничат движение

В Казани в день проведения «Кросса нации-2017» будет ограничено движение по ряду улиц. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов Исполкома.

Сообщается, что с 7.00 до 14.00 будут введены ограничения по улице Кремлевская набережная (от улицы Декабристов до улицы Саид-Галеева в обе стороны), по улице Саид-Галеева (на перекрестке с улицей Кремлевская набережная в направлении Кировской дамбы), на участке съезда с улицы Кремлевская набережная до площади Тысячелетия (дорога между Центральным стадионом и Казанским государственным цирком).

Отмечается, что Всероссийский день бега пройдет 16 сентября.