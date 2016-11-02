В Казани власти демонтировали детскую площадку после просьбы отремонтировать карусель

В Казани по улице Нигматуллина власти города демонтировали огромную детскую площадку после просьбы отремонтировать карусель. Об этом сообщает телеканал «Эфир24».

Теперь жители близлежащих домов просят чиновников из администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов вернуть площадку.

- Кто-то из родителей пожаловался в «Народный контроль», что на детской площадке что-то сломалось и надо это отремонтировать. А в результате все снесли, - рассказывает одна из жительниц дома по улице Нигматуллина.

Однако в администрации районов считают, что игровая площадка представляла угрозу, поэтому все карусели и качели демонтировали и увезли на свалку. А осенью здесь планируют посадить деревья.