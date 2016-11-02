Глава Сабинского района об атаке на «Ак Барс банк»: «Бомбят всю республику!»

Глава Сабинского района Раис Минниханов призвал предпринимателей не реагировать на распространение слухов об информационной атаке на «Ак Барс банк». Об этом он заявил в ходе встречи в формате «Бизнес и власть: откровенный разговор», которая проходит в Сабинском районе.

- Бомбят всю республику! Это натуральная бомбежка. Поэтому просьба — не создавать ажиотажа. Это национальный банк республики. Нет банка — нет республики, - сказал Минниханов.

Мнение по этому поводу высказал и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов.

- Это не просто банк, это экономика республики. И в нем сомневаться никак нельзя, - отметил Тимерзянов, передает «Бизнес Онлайн».

Напомним, на этой неделе «Ак Барс банк» вновь столкнулся с массовой рассылкой слухов в мессенджерах о проблемах банка, об отзыве лицензии.