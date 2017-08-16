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В Татарстане будут судить парня за антихристианские комментарии в соцсетях

В Татарстане будут судить парня за антихристианские комментарии в соцсетях
16+
Фото: ProKazan

В Татарстане будут судить 20-летнего Артема Ибрагимова, на которого возбудили уголовное дело за оскорбляющие христиан комментарии в соцсетях, об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ноябре 2015 года Ибрагимов написал в соцсетях комментарий, который, как заявили эксперты, выражает "враждебное отношение одной группы лиц к другой, объединенных по признакам принадлежности к национальности, языку, религии".

В мае 2016 года он также написал комментарии к фотографиям Богоявленского и Петропавловского соборов города Казани, а также Раифского монастыря и Собора Богоматери "Всех скорбящих Радости" на Острове-Граде Свияжск, в которых оскорбил христиан, также попытавшись разжечь межконфессиональную рознь.

По данным фактам было возбуждено дело по статьям "возбуждение ненависти, либо вражды" и "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", свою вину парень, находящийся под подпиской о невыезде, признал.

Уголовное дело направлено в суд.

Н. Вильданов, 17.08.2017, 15:09
Тэги: Интернет
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Комментарии

Горожанин17 августа 2017, 15:10
Никого оскорбить невозможно - каждый оскор6ляется сам. B-|
А б-г поругаем не бывает.
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