Ректор КФУ об оценке Минниханова приемной кампании вузов: «А критики не было!»

Сегодня, 17 августа, ректор КФУ Ильшат Гафуфор в ходе пресс-конференции с журналистами рассказал об итогах приемной кампании в Казанский федеральный университет. Так, по его словам, в этом году вуз улучшил показатели по среднему баллу ЕГЭ — 78,68.

- В этом году в университет поступило 68 абитуриентов, набравших 100 баллов по ЕГЭ, из них 45 человек — из Татарстана. На августовском совещании, которое проходило в Муслюмово, президент республики акцентировал внимание ректорского состава на необходимость работать со школьниками, призерами олимпиад и со стобалльниками, чтобы оставить большое количество интеллектуалов на своей территории, - сказал Гафуров.

Однако, как отметил ректор, это работа непростая, постольку на сегодняшний день выбор вузов большой как внутри страны, так и за ее пределами.

- Люди, которые себя уверенно чувствуют, всегда выбирают вуз исходя из собственной точки зрения, по совету родителей, друзей. Поэтому эта работа непростая, - подчеркнул он.

Ректор КФУ также добавил, что у каждого выпускника должен быть выбор.

- Какая критика? А критики и не было. Президентом было сказано ровно столько, что я сказал. Нужно вплотную работать со школами. Необходимо постараться сохранить этих людей, которые показывают хорошие результаты, на своей территории, в стенах нашего вуза. Мы это воспринимаем, как поручение руководителя республики. Мы эту работу проводили и проводить будем, - сказал Ильшат Гафуров.

Так, по его мнению, работу со стобалльниками нужно проводить после сдачи ГИА.

- К примеру, если школьник сдал ГИА по физике, то это уже для нас должно быть сигналом. Значит, он заинтересован в этом предмете. Поэтому мы с ними уже начинаем индивидуально работать, - было сказано.

Планируется, что данную информацию будет предоставлять министерство образования по итогам мониторинга.

Также в ходе пресс-конференции было сказано, что всего в КФУ с учетом институтов в Елабуге и Набережных Челнах на первый курс бакалавриата и специалитета на бюджетные места поступили 4980 человек. При этом, стоит отметить, что количество бюджетных мест в этом году в вузе сократилось на 336.