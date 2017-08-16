В Татарстане резко снизилось количество фальшивых денег

В Татарстане в первом полугодии на 77% сократилось количество выявленных поддельных банкнот, всего было обнаружено 183 "фальшивки". Об этом сегодня сообщили в Нацбанке Татарстана.

Чаще всего преступники предпочитают подделывать 5-тысячные купюры, на которые приходится 75% подделок (выявлено 137 штук). Также довольно популярными у них являются банкноты номиналом 1 тыс. руб. (37 подделок) и купюры в долларах США (обнаружены 15 штук разного номинала – от $1 до $100).

Менее привлекательными для подделки оказались евро – за полгода выявлена лишь одна фальшивка на 500 евро.

Напомним, себестоимость изготовления поддельных купюр любого номинала одинаковая, но выгода больше от подделки 5000 банкноты. В основном фальшивые купюры сбывают на рынках, в салонах сотовой связи, в ресторанах быстрого питания.

- Бывает и такое, что купюры совершают неоднократный оборот и попадают в так называемые «вторые руки». Если к вам попала фальшивая купюра, то следует сразу обратиться в полицию, а не пытаться сбыть ее. Иначе это может повлечь за собой уголовную ответственность, - говорили ранее в МВД.

В основном фальшивые купюры «приезжают» из Северо-Кавказского региона и Москвы.