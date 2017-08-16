Наверх
В Казани депутаты повысили зарплату Ильсуру Метшину
12:12, сегодня34
В Казани осудили экс-профессора КГМУ по делу о взятках от студентов в 420 тысяч рублей
13:36, сегодня
В Казани до середины ноября поэтапно закроют 11 улиц в Московском и Кировском районах
12:58, сегодня1
В Казани осудили мать, которая заставляла своих сыновей попрошайничать
12:34, сегодня4
На Кремлевской Набережной впервые открылась летняя школа воздушной гимнастики для новичков
В Татарстане подали иск о банкротстве фирмы детей Вагиза Мингазова
12:06, сегодня3
*Промокатегории меняются ежемесячно, возврат до 2000 рублей в месяц. **Кешбек 1,5% - до 3000 р. в месяц. ПАО Банк ФК открытие, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4. Генеральная лицензия Банка России от 24.11.2014 года №2209. Реклама.
Рустам Минниханов взобрался на "парящий мост" в центре Москвы
11:46, сегодня13
Прокуратура Казани потребовала от родителей мальчика, снесшего статую пионера, 240 тыс руб
11:26, сегодня7
Телеканал «ЧЕ» покажет этой осенью 5 новых проектов
11:25, сегодня4
В Набережных Челнах девушка получила травму черепа, упав в ехавшей скорой помощи
11:13, сегодня7
В центре Казани перед Днем города ограничат движение транспорта
10:46, сегодня6
"Я только спросить". ProKazan.ru выяснил, сколько стоят частные консультации врачей Казани
10:31, сегодня7
В Челнах осудили президента благотворительного фонда за драку на парковке
10:25, сегодня7
«Ак Барс» банк собирается найти виновников панической рассылки через мессенджеры
10:20, сегодня17
Парня из Татарстана, который врезался в фуру на трассе, привезут в Казань на вертолете
09:58, сегодня6
Видео с девушкой, раздевающейся около клуба в Казани, собрало десятки тысяч просмотров
09:35, сегодня81
СМИ: глава Центризбиркома Татарстана станет сельским депутатом
08:59, сегодня11
В Сети появилось видео массовой драки с участием таксиста в Казани
08:46, сегодня38
В Татарстане осудили отца с сыном, избивших сотрудника ГИБДД
08:22, сегодня14
Сегодня в Казани будет без осадков и + 24 градуса
06:17, сегодня
В Казани нашли 14-летнюю школьницу из Башкирии, купившую билет в Москву
20:02, 16.08.201716
В Казани из-за ливневки частично перекроют улицу Чайковского
20:00, 16.08.20171
Что делать с алкоголиками и как медикам спихнули общественный порядок на улицах
18:06, 16.08.201731
В Татарстане перед Курбан-байрамом выставят дополнительные посты ДПС
17:54, 16.08.201713
В Татарстане собираются помиловать челнинского ветерана, застрелившего врача из трости
17:29, 16.08.201773
Новый сезон шоу "Танцы" на ТНТ (16+)
16:58, 16.08.20175
«Ак Барс банк» опроверг слухи из мессенджеров
16:56, 16.08.20171
Назвали три региона, откуда в Казань могут привезти "опасных" животных на Курбан-Байрам
16:21, 16.08.20179
В Казани ожидается сильная жара
16:10, 16.08.20174
Скончалась известная российская актриса Вера Глаголева
15:53, 16.08.201711
«Я не хотела убивать, только припугнуть»: в Казани осудили мать, которая задушила дочь
15:49, 16.08.201712
В Казани на Курбан-Байрам забьют свыше 6 000 животных: заявок на верблюдов пока не было
15:04, 16.08.201749
Как проходит конкурс на лучший ресторан и отель в Татарстане: регаты, битвы шефов и отзывы
14:53, 16.08.20174
Президент РТ раскритиковал чиновников за ошибки в декларациях: наказаны 4 министра
14:53, 16.08.201733
В Татарстане погиб рыбак, задев удочкой линию электропередач
14:06, 16.08.20178
В Зеленодольске рабочего затянуло в станок: мужчина скончался на месте
13:43, 16.08.201716
Девушка из Казани претендует на титул «самое красивое лицо мира»
13:16, 16.08.201744
Осужденный в Турции житель Татарстана отказался от высылки в Россию
12:43, 16.08.201714
В Татарстане нашли 22 заброшенных детских лагеря
12:24, 16.08.201721
Фишман понравилась идея создать аллею изображений умерших известных певцов под Миллениумом
11:57, 16.08.201731
Назвали год начала строительства первой в России ВСМ Москва - Казань
11:38, 16.08.201722
В Казани врачи провели уникальную операцию, сохранив ногу пациенту с диабетом
11:18, 16.08.201710
В Казани соципотечники "Салават Купере" собрались на штурм Госжилфонда, но не провели его
11:12, 16.08.201719
В Казани почти на месяц закроют улицы Роторная и Даурская
10:52, 16.08.20174
В Татарстане глухонемой парень погиб, попав под поезд
10:28, 16.08.201713
Навальный попросил оппозиционера из Челнов привезти ему метр чурчхелы
10:25, 16.08.201756
В России появился новый вид спама
09:49, 16.08.201717
В России появятся туры в санатории по типу «все включено»
09:21, 16.08.201716
СМИ: дыра в капитале банка «Югра» увеличилась в четыре раза
09:03, 16.08.20175
В Татарстане утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте
08:43, 16.08.20179
В Казани начали судить мужчину за убийство работодателя из-за зарплаты
08:19, 16.08.201726
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь
06:15, 16.08.2017
В Татарстане через 10 дней за «серый» алкоголь начнут сажать до 3 лет
20:41, 15.08.201720
В ходе Кубка конфедераций в Казани Госалкогольинспекция РТ выявила 21 нарушение
18:42, 15.08.20172
«Пора отпусков: Крым»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
18:00, 15.08.201751
СМИ: свадьба экс-чиновника из Казани и певицы Нюши длилась на Мальдивах 3 дня
17:52, 15.08.201747
Минниханов раскритиковал ректоров Татарстана: "Перестаньте быть такими крутыми!"
17:35, 15.08.201770
Может ли магазин продавать товары со скидкой 50%
17:23, 15.08.20176
Министр образования РТ опрокинул школьника в Муслюмово
16:59, 15.08.201729
В Казани на улице Тукая обрушилось двухэтажное здание: в нем был мужчина
16:52, 15.08.20177
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Казани осудили экс-профессора КГМУ по делу о взятках от студентов в 420 тысяч рублей

В Казани осудили экс-профессора КГМУ по делу о взятках от студентов в 420 тысяч рублей
16+
Фото: kgmu.kcn.ru
Ее осудили на 4 года лишения свободы условно

В Казани осудили 56-летнюю Линару Мусину, экс-профессора кафедры микробиологии КГМУ, а также бывшего студента этого вуза 27-летнего Айдара Юнусова, которых признали виновными в получении взяток на сумму в 420 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете РТ.

Напомним, зимой 2017 года студентка 3 курса медуниверситета попросила Юнусова помочь сдать ей экзамен по предмету "Микробиология", лекции на котором читала именно Линара Мусина.

Юнусов предложил Мусиной за 70 тыс рублей проставить студентке положительную оценку за экзамен, при этом сам экс-студент собирался получить от девушки 50 тыс рублей. 

- В связи с чем сообщил ей о необходимости передачи профессору 120 тыс рублей, которые необходимо было перечислить на банковскую карту Юнусова, - отметили в СК.

Однако в какой-то момент студентка обратилась в полицию, в результате после перечисления взятки и проставления положительных отметок Юнусов был задержан. При этом выяснилось, что с сентября 2016 по январь 2017 года Юнусов получил от трех студентов 300 тыс. рублей, часть из которых передал Мусиной.

По данным фактам были возбуждены дела по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве", свою вину они признали полностью.

- Приговором суда Мусиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, Юнусову - 3,6 лет лишения свободы условно, - рассказали следователи.

Н. Вильданов, 17.08.2017, 13:36
Тэги: Криминал
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин17 августа 2017, 13:44
Уволили хоть???
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru