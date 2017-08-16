В Казани осудили экс-профессора КГМУ по делу о взятках от студентов в 420 тысяч рублей

Ее осудили на 4 года лишения свободы условно

В Казани осудили 56-летнюю Линару Мусину, экс-профессора кафедры микробиологии КГМУ, а также бывшего студента этого вуза 27-летнего Айдара Юнусова, которых признали виновными в получении взяток на сумму в 420 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете РТ.

Напомним, зимой 2017 года студентка 3 курса медуниверситета попросила Юнусова помочь сдать ей экзамен по предмету "Микробиология", лекции на котором читала именно Линара Мусина.

Юнусов предложил Мусиной за 70 тыс рублей проставить студентке положительную оценку за экзамен, при этом сам экс-студент собирался получить от девушки 50 тыс рублей.

- В связи с чем сообщил ей о необходимости передачи профессору 120 тыс рублей, которые необходимо было перечислить на банковскую карту Юнусова, - отметили в СК.

Однако в какой-то момент студентка обратилась в полицию, в результате после перечисления взятки и проставления положительных отметок Юнусов был задержан. При этом выяснилось, что с сентября 2016 по январь 2017 года Юнусов получил от трех студентов 300 тыс. рублей, часть из которых передал Мусиной.

По данным фактам были возбуждены дела по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве", свою вину они признали полностью.

- Приговором суда Мусиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, Юнусову - 3,6 лет лишения свободы условно, - рассказали следователи.