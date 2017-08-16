В Казани до середины ноября поэтапно закроют 11 улиц в Московском и Кировском районах

В Казани до 16 ноября текущего года поэтапно закроют 11 улиц в Московском и Кировском районах города. Об этом сообщается на официальном портале мэрии.

Отмечается, что это связано с ремонтом дорог. Таким образом, будут закрыты следующие участки дорог:

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню республики, будет ограничено движение в центре города.