В Казани осудили мать, которая заставляла своих сыновей попрошайничать

В Казани осудили 28-летнюю женщину, которая заставляла своих несовершеннолетних сыновей попрошайничать. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что с января по март текущего года подсудимая систематически заставляла детей попрошайничать.

- Двое сыновей 8 и 9 лет попрошайничали на улицах, в торговых центрах, на рынках и возле дома. При этом сама женщина нигде не работала, - отметили в прокуратуре.

Таким образом, женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, совершенное родителем». Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.