В Татарстане подали иск о банкротстве фирмы детей Вагиза Мингазова

В Арбитражный суд РТ подано заявление о банкротстве ООО «Агрофирма "Арча" из Арска, половина которой принадлежит детям экс-сенатора Вагиза Мингазова — Минтимеру Мингазову и Фариде Фазлиевой (через ООО "Арча"). Об иске сообщается на сайте суда.

Иск подали московское ООО "Агро.ру" и казанское ООО "Золотая Нива-Казань". Общая сумма требований на данный момент в картотеке судов указан в 946 тыс. рублей.

ООО "Арча" владеет молочными комбинатами в Арске и Балтасях.

Напомним, в 2016 году в Арбитражном суде Татарстана признали банкротом основателя агрохолдинга “ВАМИН” Вагиза Мингазова и ввели в отношении него реструктуризацию долгов.

Мингазов выступал поручителем по кредитам “ВАМИНа” на общую сумму 1,2 млрд рублей, но долги не были выплачены ни агрохолдингом, ни самим Мингазовым.