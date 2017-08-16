Рустам Минниханов взобрался на «парящий мост» в центре Москвы

Президент РТ Рустам Минниханов побывал на строящемся в центре Москвы в парке "Зарядье" "парящем мосту", фотографии вместе с вице-мэром Маратом Хуснуллиным он выложил на своей странице в соцсетях.

"Парящий мост", представляющий собой 70-метровую площадку, станет одной из лучших смотровых площадок в городе, его возведут на высоте 140 м над Москвой-рекой. Конструкция свяжет парк с рекой, а также станет обзорной точкой с видами на Кремль, парк и центральные набережные.

На смотровой площадке смогут одновременно находиться 3 — 4 тыс. человек.

Отметим, Рустам Минниханов сегодня примет участие в открытии Дней Татарстана в Москве.