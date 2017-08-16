Прокуратура Казани потребовала от родителей мальчика, снесшего статую пионера, 240 тыс руб

Ранее отец ребенка был наказан по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"

В Казани прокуратура потребовала от родителей 13-летнего школьника, который вечером 13 июля разрушил статую пионера в парке ДК Саид-Галеева на улице Советской в Дербышках, выплатить 240 тысяч рублей в бюджет города, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее отец ребенка был наказан по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", согласно закону, он также должен будет выплатить размер ущерба с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

- В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с законных представителей несовершеннолетнего в пользу бюджета Казани денежных средств на сумму 240 тыс. рублей, - отметили в прокуратуре.

Итоговое решение будет принято судом.

Напомним, скульптура была установлен в 2015 году. В прошлом году в поселке Дербышки у ДК им. С. Саид-Галиева была завершена реконструкция парка. На территории были обустроены дорожки для прогулок, обновлен фонтан, высажены деревья.