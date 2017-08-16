Видео с девушкой, раздевающейся около клуба в Казани, собрало десятки тысяч просмотров

В Интернете видеозапись с девушкой по имени Наталья, которая начала раздеваться около ночного клуба в центре Казани, собрала десятки тысяч просмотров, ролик был опубликован в минувшие выходные.

Девушка около входа в ночной клуб, вероятно, находящаяся рано утром в сильном алкогольном опьянении, в какой-то момент подняла юбку и начала показывать нижнее белье окружающим, после этого к ней подошел мужчина и частично снял с девушки трусы.

Обидевшаяся девушка вступила в потасовку с мужчиной, заявив, что с ней не следует так поступать. По окончанию перебранки она уехала в такси.

Уже после этого в Сети был опубликован разговор с девушкой, на котором она рассказала, что поступила так из-за того, что выпила слишком много коктейлей.