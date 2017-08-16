В Сети появилось видео массовой драки с участием таксиста в Казани

В Казани в ночь на 12 августа произошла массовая драка с участием таксиста, неизвестные мужчины разгромили "Ладу Ларгус" при помощи бейсбольных бит. Об этом сообщает KZNlive.ru.

Полиция возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство", ведется поиск троих казанцев в возрасте 24, 28 и 31 года.

В пресс-службе УВД сообщили, что драка не была массовой - поступило сообщение, что возле дома №74 по улице Фучика дерутся двое мужчин. Выяснилось, что они действительно дрались, а вокруг собралась толпа. У одного из участников драки диагностировали черепно-мозговую травму.

Сейчас продолжается расследование.