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В Сети появилось видео массовой драки с участием таксиста в Казани

В Сети появилось видео массовой драки с участием таксиста в Казани
16+
Фото: скриншот

В Казани в ночь на 12 августа произошла массовая драка с участием таксиста, неизвестные мужчины разгромили "Ладу Ларгус" при помощи бейсбольных бит. Об этом сообщает KZNlive.ru.

Полиция возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство", ведется поиск троих казанцев в возрасте 24, 28 и 31 года.

В пресс-службе УВД сообщили, что драка не была массовой - поступило сообщение, что возле дома №74 по улице Фучика дерутся двое мужчин. Выяснилось, что они действительно дрались, а вокруг собралась толпа. У одного из участников драки диагностировали черепно-мозговую травму.

Сейчас продолжается расследование.

Н. Вильданов, 17.08.2017, 08:46
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Вадим17 августа 2017, 09:17
А причём здесь танкист???
2
3
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Вадим17 августа 2017, 09:19
Простите - не досчитал ,таксист ,а не танкист !
2
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 09:21
там говорят ушлепки три машины побили! всю эту пьянь гоповатую - фтопку!
0
11
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 09:24
А у кого из них больше бабла или связей, тот и прав
0
2
Согласны с автором?
Венера17 августа 2017, 09:24
По поводу драки с таксистами - полный беспредел!!! Такое ощущение, что мы в адском Чикаго!!! Лихие девяностые что-ли?!!!! Пострадавшие мало того, что получили физические травмы и увечья, материальный ущерб имущества, так еще неизвестно, когда свои автомобили смогут забрать из отдела полиции...Остались без работы....А пострадавших - ЧЕТВЕРО!!! Двоих из них забрала скорая!!!!! Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы разобрались с этим делом до конца и наказали по-полной программе хулганов, причинивших вред четверым автомобилистам!!!!!!!!! В т.ч. и материально возместили причиненный ущерб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11
Согласны с автором?
Венера17 августа 2017, 09:27
Пострадали четыре машины!Двое водителей получили физические травмы и увечья!!!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 09:28
Быдла тупорылые
Лучший комментарий
0
16
Согласны с автором?
Дмитрий17 августа 2017, 09:29
Мало того, остались теперь без работы! И машины не возвращают пока из полиции!!!
0
3
Согласны с автором?
Санек17 августа 2017, 09:30
Кто будет возмещать ущерб?
1
5
Согласны с автором?
Наталья17 августа 2017, 09:34
Не удивлюсь, если полиция и разбираться не будет с хулганами!!!
0
2
Согласны с автором?
Эдик17 августа 2017, 09:36
Это еще не все видео! Я видел саму бойню! Вообще жесть!!!!
0
6
Согласны с автором?
Фурман17 августа 2017, 09:37
Ага..Там четыре белые машины пострадали и одна бордовая Гранта...
0
3
Согласны с автором?
Паша воркута17 августа 2017, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
Кто будет возмещать ущерб?
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ты
5
0
Согласны с автором?
Олег17 августа 2017, 09:49
В ответ на комментарий пользователя
Это еще не все видео! Я видел саму бойню! Вообще жесть!!!!
Развернуть
Я тоже видел!!! Ни с чего напали на таксистов!!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Шутить вам не дано.
0
2
Согласны с автором?
Артемий17 августа 2017, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Это еще не все видео! Я видел саму бойню! Вообще жесть!!!!
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Там одному битая бутылка в лицо прилетела!!! Кровищи...
0
1
Согласны с автором?
Казанец17 августа 2017, 09:59
На какой улице это происходило??
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 10:00
Это расплата за гуманизацию "хулганки". Наказания за мордобой и угрозы фактически нет. Вот и получили что хотели и это только начало. Государство должно в первую очередь защищать честь , достоинство и имущество граждан.
0
2
Согласны с автором?
Ольга17 августа 2017, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
Там одному битая бутылка в лицо прилетела!!! Кровищи...
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Кошмар!!!! А менты наверняка бездействуют
0
3
Согласны с автором?
Артемий17 августа 2017, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
На какой улице это происходило??
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На Фучика же написали
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 10:05
Атаманская улица
0
0
Согласны с автором?
Форвард17 августа 2017, 10:05
Почему полиция вовремя не приехала?
0
2
Согласны с автором?
Марина17 августа 2017, 10:06
Там же не только Ларгус пострадал,там еще Гранта темно-бордового цвета пострадала!!!!
0
1
Согласны с автором?
Венера17 августа 2017, 10:08
В ответ на комментарий пользователя
Это расплата за гуманизацию "хулганки". Наказания за мордобой и угрозы фактически нет. Вот и получили что хотели и это только начало. Государство должно в первую очередь защищать честь , достоинство и имущество граждан.
Развернуть
Полностью с Вами согласна!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 10:19
Таксисты можно подумать ангелочки! кредитов понабрали с ипотеками, на кровати
одним местом поработали, типа дети у них - и носятся, подрезая всех!

еще обсчитывают, и хамят! с одолжением делают скидки! а не местных вообще по тройному тарифу надуривают!
5
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
Полностью с Вами согласна!!!
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мужям своим крови меньше пить надо! ато ваше бабье обзавидуется друг другу, и начинает дрочить мужиков своими запросами! вот они друг на друга кидаются!
2
0
Согласны с автором?
Алена17 августа 2017, 10:24
В ответ на комментарий пользователя
Таксисты можно подумать ангелочки! кредитов понабрали с ипотеками, на кровати
одним местом поработали, типа дети у них - и носятся, подрезая всех!

еще обсчитывают, и хамят! с одолжением делают скидки! а не местных вообще по тройному тарифу надуривают!
Развернуть
Цены не таксисты назначают, а операторы!!!
0
2
Согласны с автором?
Алена17 августа 2017, 10:27
[***]
0
1
Согласны с автором?
типичное таксисткое быдло17 августа 2017, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
Цены не таксисты назначают, а операторы!!!
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https://
1
0
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