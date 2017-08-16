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В Татарстане осудили отца с сыном, избивших сотрудника ГИБДД

В Татарстане осудили отца с сыном, избивших сотрудника ГИБДД
16+
Фото: ProKazan

В Татарстане суд оштрафовал двух казанцев — 59-летнего мужчину и его 31-летнего сына, напавших и избивших сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Нападение произошло в Высокогорском районе 6 мая, дорожные инспекторы заметили ехавшую на высокой скорости Daewoo Nexia, которая периодически съезжала на обочину. На требования полицейских об остановке водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Но, съехав на проселочную дорогу, Daewoo увязла в грязи.

За рулем был мужчина и его сын, они оба были пьяны. Сначала они оскорбляли составлявшего протокол полицейского, а затем оттолкнули его и начали избивать.

- В следующую минуту нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них позже было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), — отметили в МВД.

Суд признал подсудимых виновными, их оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого.

Н. Вильданов, 17.08.2017, 08:22
Тэги: Деньги
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Комментарии

Ильнур Рамазанов17 августа 2017, 08:29
За рулем был мужчина и его сын, они оба были пьяны.

Так кто был за рулем?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 08:37
Один педали жал, второй руль крутил
1
4
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 08:38
Я думаю батя с сыном не должны бухать вместе, иерархия должна быть
0
1
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 08:53
Это преемственность поколений, династия, можно сказать
0
0
Согласны с автором?
Форвард17 августа 2017, 08:56
А как доказали что они были пьяные? На медосвидетельствование их в больницу возили? А мусора еще как умеют грубить, ладно хоть сейчас закон вышел.
Написано что суд оштрафовал на 30 тысяч каждого. Сейчас штраф с лишением прав как раз 30 тысяч, но тогда почему обоим? За рулем то был кто то один. Если только реально бухой отец передал управление бухому сыну, но тогда штаф только за пьянку, но не за избиение сотрудника ГИБДД.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 08:59
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
За рулем был мужчина и его сын, они оба были пьяны.

Так кто был за рулем?
Развернуть
Наиль был за рулём
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 09:01
В ответ на комментарий пользователя
А как доказали что они были пьяные? На медосвидетельствование их в больницу возили? А мусора еще как умеют грубить, ладно хоть сейчас закон вышел.
Написано что суд оштрафовал на 30 тысяч каждого. Сейчас штраф с лишением прав как раз 30 тысяч, но тогда почему обоим? За рулем то был кто то один. Если только реально бухой отец передал управление бухому сыну, но тогда штаф только за пьянку, но не за избиение сотрудника ГИБДД.
Развернуть
А за нападение на сотрудника разве не срок полагается ? Да хотя даже условный. Причём здесь штраф вообще%-8 как может быть штраф за избиение сотрудника полиции???
0
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Согласны с автором?
Горожанин17 августа 2017, 09:03
А чо, теперь за тридцатку можно инспектору навалять?
0
0
Согласны с автором?
горожанка17 августа 2017, 09:08
А че тут не понятно?сын сидел на коленях у отца
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас17 августа 2017, 09:08
В ответ на комментарий пользователя
Наиль был за рулём
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За рулём был Тычькак!
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0
Согласны с автором?

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