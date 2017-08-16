В Татарстане осудили отца с сыном, избивших сотрудника ГИБДД

В Татарстане суд оштрафовал двух казанцев — 59-летнего мужчину и его 31-летнего сына, напавших и избивших сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Нападение произошло в Высокогорском районе 6 мая, дорожные инспекторы заметили ехавшую на высокой скорости Daewoo Nexia, которая периодически съезжала на обочину. На требования полицейских об остановке водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Но, съехав на проселочную дорогу, Daewoo увязла в грязи.

За рулем был мужчина и его сын, они оба были пьяны. Сначала они оскорбляли составлявшего протокол полицейского, а затем оттолкнули его и начали избивать.

- В следующую минуту нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них позже было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), — отметили в МВД.

Суд признал подсудимых виновными, их оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого.