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В Казани нашли 14-летнюю школьницу из Башкирии, купившую билет в Москву

В Казани нашли 14-летнюю школьницу из Башкирии, купившую билет в Москву
16+
Фото: соцсети

В Казани нашли пропавшую в понедельник, 14 августа, в Башкирии 14-летнюю девятиклассницу, об этом сообщает РИА Новости.

Девочка была найдена полицейскими на вокзале в Казани, после чего ее передали родственникам из столицы РТ, у которых она сейчас находится. Родители выехали за ней.

Девочка из поселка Буйда Учалинского района уехала из дома 14 августа в 10 утра, собрав вещи и документы. Как сообщает СК РФ по РБ, девочка купила билет на поезд до Москвы, однако сдала его в Уфе.

Сейчас следователи выясняют, каким образом девочка добралась из Уфы до Казани, а также причины ее ухода из дома.

Н. Вильданов, 16.08.2017, 20:02
Тэги: Дети
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Комментарии

Димас люблю пивас16 августа 2017, 21:00
Еще одна маленькая любительница терроризма!
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