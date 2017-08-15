В Казани нашли 14-летнюю школьницу из Башкирии, купившую билет в Москву

В Казани нашли пропавшую в понедельник, 14 августа, в Башкирии 14-летнюю девятиклассницу, об этом сообщает РИА Новости.

Девочка была найдена полицейскими на вокзале в Казани, после чего ее передали родственникам из столицы РТ, у которых она сейчас находится. Родители выехали за ней.

Девочка из поселка Буйда Учалинского района уехала из дома 14 августа в 10 утра, собрав вещи и документы. Как сообщает СК РФ по РБ, девочка купила билет на поезд до Москвы, однако сдала его в Уфе.

Сейчас следователи выясняют, каким образом девочка добралась из Уфы до Казани, а также причины ее ухода из дома.