В Татарстане собираются помиловать челнинского ветерана, застрелившего врача из трости

В Татарстане Комиссия по вопросам помилования поддержала прошение о помиловании 87-летнего ветерана Мисбаха Сахабутдинова, осужденного за убийство врача в Набережных Челнах при помощи стреляющей трости. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

- Мужчина находится в преклонном возрасте, имеет серьезные проблемы со здоровьем, является ветераном тыла и ветераном труда. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне, - говорится в сообщении УФСИН.

Также осужденный ранее не был судим и положительно характеризуется УФСИН.

Данное заключение о помиловании будет представлено президенту РТ Рустаму Минниханову, который внесет его на имя президента России Владимира Путина.

Отмечается, что всего из 7 ходатайств осужденных о помиловании удовлетворено было только одно.

Напомним, Сахабутдинов в декабре 2015 года на крыльце поликлинники застрелил из трости-пистолета Андрея Железнова, работавшего врачом-травматологом. От полученных травм врач скончался в реанимации.

Преступление было совершено утром 11-го декабря 2015-го года. По словам сторожа – очевидца произошедшего, он услышал выстрел, подбежал к крыльцу, где увидел лежащего врача-травматолога с ранением в область груди.

Врача на “скорой” отвезли в реанимацию, где срочно прооперировали, однако спасти мужчину не удалось, он скончался на операционном столе, не приходя в сознание.

Убийцу задержали по горячим следам. Им оказался проживающий в Тукаевском районе Мисбах Сахабутдинов, который признал свою вину.

Как выяснилось в ходе расследования, в июле 2008 года во время приема врач-травматолог попросил Сахабутдинова снять тюбетейку, так как тот находился в служебном кабинете больницы. Однако Сахабутдинов отказался снимать головной убор и покинуть помещение до оказания ему медицинской помощи. После этого пациента принудительно вывели из кабинета.

Именно из мести Сахабутдинов и решил убить врача.