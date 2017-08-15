Скончалась известная российская актриса Вера Глаголева

Известная российская актриса Вера Глаголева скончалась в Соединённых Штатах, ей был 61 год. Об этом сегодня сообщает "Московский комсомолец".

Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.

Отметим, несколько недель назад в Подмосковье вышла замуж за известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская - 24-летняя дочь Веры Глаголевой.

Кстати



Вера Глаголева — советская и российская актриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, заслуженная артистка России (1995).



Глаголева играла в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «Соошедшие с небес» (1986), «В четверг и больше никогда» (1977) и другим.