«Я не хотела убивать, только припугнуть»: в Казани осудили мать, которая задушила дочь

Сегодня, 16 августа, Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 63-летней Наталии Лось, которая в декабре прошлого года задушила свою родную дочь. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Установлено, что вечером 4 декабря прошлого года в квартире дома по улице Сары Садыковой между Лось и ее 29-летней дочерью, которая находилась в нетрезвом состоянии, произошел конфликт.

- Конфликт произошел на почве того, что убитая начала требовать у матери деньги на спиртное. В результате женщина избила дочь, а затем задушила ее, - сообщили в ведомстве.

Как пишет «Вечерняя Казань», молодая женщина вела аморальный образ жизни — постоянно скандалила с матерью и водила домой собутыльников.

- Я не хотела ее убивать, только припугнуть, чтобы она больше не лезла драться, - сказала на суде Наталья Лось.

Отмечается, что у погибшей осталась 10-летняя дочь, воспитанием которой занималась подсудимая.

Таким образом, пенсионерка была признана виновной. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.