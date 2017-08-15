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Назвали три региона, откуда в Казань могут привезти «опасных» животных на Курбан-Байрам

Назвали три региона, откуда в Казань могут привезти "опасных" животных на Курбан-Байрам
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Фото: pixabay.com

В Казань на Курбан-Байрам могут ввести животных с опасными инфекционными заболеваниями, в частности, узелковым дерматитом крупного рогатого скота - очень опасной и при этом новой для Татарстана болезнью. Об этом сегодня рассказал начальник отдела Главного управления ветеринарии при Кабинете Министров РТ Александр Козлов.

- В этом году резко ухудшилась ситуация в Оренбургской, Саратовской и Самарской областях по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота. В последние два месяца в Саратовской области зарегистрировано 17 очагов данного заболевания. В Оренбургской области, которая является соседней для Татарстана, зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов, также два населенных пункта есть в Самарской области, - сообщил чиновник.

По его словам, смертность среди животных, заболевших этой инфекцией, составляет 10 процентов, но продуктивные качества скота полностью теряются. Для людей это заболевание не опасно.

Также идет работа по выявлению предназначенных для приношения в жертву на Курбан-Байрам животных, больных и другими инфекциями (туберкулез, бруцеллез), опасных в том числе и для человека.

Напомним, принести животных в жертву можно будет на территориях 25 мечетей в разных районах города. Среди них мечети «Азимовская», «Казан нуры», «Аль-Марджани», «Ярдэм», «Апанаевская», «Гаилэ», «Султан», «Шамиль», «Гадель», «Тынычлык», «Иман нуры» и другие.

Н. Вильданов, 16.08.2017, 15:38
Тэги: Религия
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