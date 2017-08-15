Что делать с алкоголиками и как медикам спихнули общественный порядок на улицах

Наверняка каждый казанец замечал на улицах людей, перебравших со спиртным до потери сознания. Перепившие мужчины, лежат на скамейках, асфальте или земле, окруженными бутылками из-под спиртных напитков. Иногда кого-нибудь даже путают с покойником и зовут полицию. Как правило, валяющимся полусознательном или бессознательном состоянии прохожие вызывают скорую и даже не дожидаются ее приезда - и так все ясно.
Иногда скорой помощи приходится в прямом смысле залазить в дебри, чтобы добраться до пьяного пациента
- Валяются тут каждый день, - ворчала прохожая, видимо торопившаяся вечером с работы. - Что их спасать? От них самих спасаться надо! Я два раза вызывала таким скорую, оба раза была оплевана, один даже драться полез! Зачем мне это надо, я домой хочу.
Спасать или не спасать?
Вопрос, что делать с пьяными на улице, скорее можно отнести к извечным вопросам бытия. Потому как однозначного ответа тут нет и быть не может. С одной стороны - вот человек, который лежит без сознания. Все понимают, что он сам напился до такого состояния и сделает это еще не раз, но оставлять его на солнцепеке или морозе все равно что дать умереть. С другой, пока бедные медики носятся с сотнями подобными случаями в месяц, тот, кому в самом деле нужна медицинская помощь, может ее и не дождаться. А это может быть ваш ребенок, мама или вы сами.
Как рассказала заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Марина Воронцова, за 2017 год лиц в состоянии алкогольного опьянения обслужено 15080 человек - это около 10% от общего числа вызовов скорой помощи. В среднем на вызовы к перепившим казанцам выходит около 80 вызовов в сутки. Самые пиковые дни - это пятница-суббота и, как ни странно, среда.
- Неудобство связано с тем, что на таких пациентов тратится слишком много времени, хотя помощь им не нужна, - рассказала Марина Воронцова. - Бригада отвлекается от человека, который в этот момент может действительно нуждаться в помощи. Врачи приезжают, не находят у него заболеваний, но с другой стороны, оставить такого человека на улице невозможно, тем более, что часто такие случаи бывают зимой и осенью.
Пока в Казани не открыли вытрезвитель, врачи увозили пациента в приемное отделение больницы терапевтического стационара. Там с определенным контингентом мучаются медсестрички - если у пациента есть подозрение на заболевание, его обязаны везти в больницу.
Один из вызовов скорой помощи на Декабристов, где пьяного человека посчитали умершим
- Стационар может быть загружен такими пациентами, особенно в холодное время года, они наблюдаются там в течении 2-3 часов, проходит вытрезвление, их отпускают домой. Но даже если там будут находиться 2-3 человека в пьяном состоянии, это тоже мешает работе медиков. Эти люди, как правило, неадекватные и год от года становятся все агрессивнее. 95% нападений на бригады, которые произошли у нас как в этом году, так и в прошлом совершили пациенты в состоянии алкогольного опьянения или те, кто находится возле них, тоже в пьяном состоянии. Агрессивные, неадекватно воспринимающие действительность, ведущие себя неподобающе.
С февраля в Казани открыт один вытрезвитель, который находится на Голубятникова. Теперь лица в пьяном состоянии, которым ничего не угрожает, должны доставляться полицией в медицинский вытрезвитель. Но как отмечают медики, работа эта идет неактивно, да и одного вытрезвителя на город-миллионник слишком мало.
- Но когда долго приходится ждать силовиков, наши сотрудники уже сами берутся доставить человека в вытрезвитель. Так за 7 месяцев мы доставили 21 человека в учреждение. Хотя в регламенте это должна делать полиция.
В полиции же уверяют, что забирать пьяного человека с улицы они могут только если он хулиганит или ведет себя неадекватно. В конце-концов, теоритически он мог просто весело отметить пятницу, оставить машину и идти домой пешком.
В полицию выпившего доставят, только если он буянит
- Если пьяный на улице валяется, мы должны вызвать скорую. А вдруг он отравился и умрет? Даже если он просто пьян, его должны привести в чувство. Если он тихо себя ведет, то пусть отправляется домой, а вот если он буянит, его доставляют в УВД, - прокомментировал начальник пресс-службу УВД Казани Рашид Хамидуллин.