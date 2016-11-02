Эдгар, ведущий проекта «Антиколлекторы»: «На съемках приходилось драться»

Премьера реалити «Антиколлекторы» состоится 21 августа в 16:30 на телеканале «Че»

- Эдгар, расскажите, о чем будет новое шоу?

- В проекте мы помогаем реальным людям, которым угрожают коллекторы. Рассказываем, какие права имеют заемщики, что не разрешено делать коллекторским службам. Мы хотим донести до людей, что они должны рассчитывать свои силы, когда берут кредит, понимать, что если не выплачивать его – то деньги потребуют вернуть законными и незаконными методами.

- Как пришла идея создания «Антиколлекторов»?

- Канал «Че» выступил с идеей этого проекта. Они искали людей на роль ведущих, которые не только сталкивались с разрешением подобных проблем, но и имели опыт работы с камерой. Можно, конечно, было взять сотрудников правоохранительных органов, но он никогда не работал с камерой и не знает, как правильно вести себя на съемках. У меня же этот опыт есть и был случай с близким другом, который столкнулся с недобросовестными коллекторами. Эта тема для меня близка.

- То есть в бытовой жизни вам тоже приходилось помогать?

- Моему другу звонили по 20 раз в день и всячески его терроризировали. Хорошо, что у него была не московская прописка и приехать лично им не удавалось. Но у нас получилось все разрешить по закону, а друг спокойно выплатил долг.

- У вас в программе есть замечательная спутница Людмила. Как вы делите роли?

- У нас в программе нет главного. Работаем 50 на 50. К тому же в нашей компании есть большое количество агентов, юристов. Обычно мы занимаемся разными делами параллельно.

- Тема коллекторства очень больная для нашей страны. Приходилось ли вам встречаться с дикими случаями?

- Конкретного примера привести не могу, но я знаю их стиль запугивания. В какие-то моменты они просто нарушают закон - портят имущество, ломают отношения с близкими. Ведь многие не выплачивают кредиты не по своей воле. У кого-то случилась беда и действительно нет возможности выплачивать долг сейчас. И когда мне удается помочь таким людям, я понимаю, что занимаюсь благим делом. Иначе никак.

- Случаются ли заварушки на съемках?

- Да, иногда случались и драки.

- То есть физическая подготовка у вас есть?

- У меня спортивная семья, и я занимался разными видами спорта: плаванием, дзюдо, кунг-фу. Небольшой опыт есть. Сейчас посещаю спортзал, конечно.

- Какой проект, кроме своего, вы ждете в новом сезоне телеканала «Че»?

- Я не могу определить какую-то одну программу. Буду смотреть все!

Премьера программы «Антиколлекторы» с 21 августа в 16:30 на телеканале «Че»