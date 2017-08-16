Телеканал «ЧЕ» покажет этой осенью 5 новых проектов

В эфире появится свой Решала, Тимофей Баженов пойдет «напролом», а «Утилизатор» продолжит уничтожать автомобили

В августе стартует новый сезон на телеканале «Че». Корреспондент портала ProKazan.ru посетил презентацию и узнал, что ждет зрителей в ближайшем будущем.

«Путь Баженова: напролом»

Дата премьеры: 6 августа 22:00

Тимофей Баженов продолжит удивлять зрителей. Казалось, опытный ведущий уже испробовал все самые экзотические методы выживания. Оказалось, что нет. В новом проекте телеканала «Че» Баженову предстоит добираться из точки А в точку Б строго по прямой. Кратчайшее расстояние от одной точки до другой – прямая. Так ли это в реальной жизни, например, в путешествии, где есть горы, реки, водопады, дикие животные. Главному российскому специалисту по выживанию предстоит проверить это на себе.

«Даже если я могу пройти где-то по прямой, то, чаще всего, съёмочная группа за мной следовать не может. Для реализации съемок в этих условиях существуют специальные технические средства. Летающие камеры, например, которые в состоянии двигаться по прямой, тогда как люди, управляющие ими, остаются на кривой или вообще стоят на месте. Я беру только то, что умещается у меня в карманах. Естественно, я представляю себе маршрут, откуда и куда иду, примерно предполагаю, какие вещи понадобятся и беру их с собой. Если я понимаю, что какие-то из необходимых предметов я могу добыть на месте, то я добываю их на месте. Необязательно их возить из Москвы», - рассказывает о своем новом шоу Тимофей Баженов.

«Решала»

Дата премьеры: 21 августа в 17:30

Мошенники всегда были, есть и будут, как бы печально это не звучало. С каждым годом они придумывают все новые и новые методы обманов. Но если раньше мы о них узнавали по своему опыту или по рассказу близких и друзей, то теперь мы можем получить информацию в проекте телеканала «Че». «Решала» – это реалити о том, как противостоять мошенникам и что делать, если вы или ваши близкие уже попались на крючок. В каждом выпуске настоящие истории реальных людей.

Ведущий проекта Влад Чижов - блогер, который на протяжении многих лет решал подобные проблемы в интернете. Теперь предоставился шанс выйти на новый уровень: уже не просто рассказывать о подставах, а помогать людям восстанавливать справедливость.

«Вы едете в машине, а вашу машину уже накололи, ее ведут. Мошенники знают, сколько она стоит, и что у вас лежит на переднем сидении. Вы – уже жертва. Я этих людей вычисляю безошибочно, я это пережил в девяностые. В своем блоге я много раз писал о том, как в такие ситуации не попасть, а если попали, как грамотно из них выходить. Я очень рад, что руководству телеканала «Че» понравилась эта идея, теперь мы вместе будем показывать конкретные случаи разводов и помогать реальным людям”», - рассказывает ведущий Влад Чижов.

«Антиколлекторы»

Дата релиза: с 21 августа в 16:30

Еще одна глобальная проблема нашей страны, с которой поможет справится новый проект на телеканале «Че». Задача проекта «Антиколлекторы» – рассказать, как вести себя, если вы столкнулись с коллекторами, научить людей грамотно подходить к вопросам кредитов. Ведущие расскажут, как рассчитывать свои силы, какие права имеют заемщики, и что не разрешено делать коллекторским службам

Ведущие проекта Эдгар и Людмила готовы вести круглосуточное наблюдение за жертвой, чтобы собрать улики против преступников, а вместе с опытными консультантами – экономистами, банкирами и юристами – они смогут восстановить справедливость.

«Так случилось, что мне удалось увидеть ситуацию с обеих сторон – некоторое время я работал в банке, выдавая кредиты. И, действительно, были люди, которые не могли вернуть долг, потому что у них не было возможности. Я не люблю кредиты, считаю, что аванс у будущего, который, так или иначе, придется вернуть. Хочется донести до людей, что у такого аванса бывают последствия, надо грамотно оценивать свои возможности», - отмечает ведущий шоу «Антиколлекторы» Эдгар.

«Утилизатор»

Дата премьеры нового сезона: 4 сентября

«Утилизатор» уже полюбившиеся шоу на телеканале «Че». С сентября зрителей ожидает новый сезон. Правила проекта остались прежними: для участия в шоу «Утилизатор», водителям необходимо выставить на продажу своё авто и ждать, пока команда «Утилизатора» свяжется с ними. В начале программы Юрий Сидоренко определяет реальную стоимость машины и предлагает владельцам авто сыграть в викторину, которая позволит выиграть участникам денежный приз. Чтобы заработать приличную сумму, водители должны ответить на 11 вопросов.

С этого сезона к вопросам автомобильной тематики теперь добавится вопрос о родном городе участников. После викторины они решают: потратить выигранные деньги на ремонт авто или утилизировать любимый автомобиль. Если они выберут второй вариант, в финале программы водителю предстоит собственными глазами увидеть, как его машину взорвут, расстреляют из автомата и даже раздавят танками.

Сериал «Паук»

Премьера в октябре

«Мы заявляем обновленный «Че», как «Телеканал с сильным характером». Герои наших проектов – сильные личности, это могут быть как мужчины, так и женщины. Человек с сильным характером не всегда приятный, он не однозначен, это не только положительный герой, он иной раз может быть грубым, циничным, поступить неправильно», - рассказал об обновленном канале генеральный директор «Че» Лев Макаров.

