В Татарстане погиб рыбак, задев удочкой линию электропередач

В Сармановском районе погиб 61-летний рыбак, задев удочкой линию электропередач, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Происшествие произошло 15 августа на берегу реки Мензеля около деревни Сулюково.

- Челнинец приехал на рыбалку со своим знакомым. Спустя какое-то время последний окликнул его, однако, не услышав ответа, начал его искать и обнаружил без признаков жизни, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, решив сменить место ловли, рыбак поднялся на пригорок, вытянув при этом удилище вверх, и случайно задел провода высоковольтной линии электропередач. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.