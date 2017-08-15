В Зеленодольске рабочего затянуло в станок: мужчина скончался на месте

Накануне в Зеленодольске в цехе ОАО «Завод им. Горького» погиб 45-летний рабочий. Об этом сообщили в Следственном комитете по РТ.

По версии следствия, мужчина во время работы на расточном станке нарушил технику безопасности.

- Не выключив станок, он начал проводить манипуляции с обрабатываемой деталью. В результате его затянуло в рабочую часть механизма, - рассказали в ведомстве.

От полученных травм рабочий скончался по дороге в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.