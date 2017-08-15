Осужденный в Турции житель Татарстана отказался от высылки в Россию

Жителя Татарстана 23-летнего Рената Бакиева, осужденного в Турции за терроризм на 6 лет колонии, не будут экстрадировать в Россию для отбывания наказания, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- Между РФ и Турцией существует договор о взаимной выдаче, в том числе для отбывания наказания на родине, однако для начала этой процедуры необходимо согласие осужденного. Бакиев такого согласия не давал и с соответствующим заявлением не обращался, - говорится в сообщении.

Напомним, в Татарстане мужчине также грозил суд.

Рената Бакиева задержали в конце июля, однако об этом стало извесно лишь 10 августа. По данным турецких СМИ, молодой человек планировал сбить самолет США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Он связан с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и числился в международном розыске. Он свободно владеет турецким, русским, английским и арабским языками.