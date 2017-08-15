Фишман понравилась идея создать аллею известных мертвых музыкантов под мостом Миллениум

Помощнику президента РТ Наталие Фишман понравилась идея создать аллею всемирно известных музыкантов под мостом Миллениум. Об этом порталу ProKazan.ru сообщила пресс-секретарь Фишман Карина Калимуллина.

- Наталие понравилась идея создать аллею памяти известных музыкантов. Уже на этой неделе она встретится с автором идеи, чтобы обсудить детали, - сказала пресс-секретарь Фишман.

Напомним, создать новое арт-пространство в Казани предложил Марат Газизуллин. Предложение родилось после того, как 20 июля из жизни ушел солист американской рок-группы Linkin Park Честер Бенингтон. Казанец предложил нанести изображения следующих кумиров: 1) Боб Марли 2) Курт Кобейн («Нирвана») 3) Виктор Цой 4) Майкл Джексон 5) Честер Беннингтон («Линкин Парк») 6) Игорь Тальков 7) Михаил Горшенев («Король и Шут») 8) Джон Леннон («Битлз») 9) Фреди Меркури («Квин») 10) Джими Хендрикс 11) Владимир Высоцкий 12) Элвис Пресли.