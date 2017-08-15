В Казани почти на месяц закроют улицы Роторная и Даурская

С сегодняшнего дня в Казани закрывается движение по улицам Роторная и Даурская, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено до 12 сентября.

- Закрытие связано со строительством тепловода, - говорится в сообщении.

Так, будет полностью закрыта проезжая часть улицы Роторная от дома №27 до улицы Х.Такташа. Частично будет закрыта улица Даурская в месте пересечения с улицей Х.Такташа.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.