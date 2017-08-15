В Татарстане глухонемой парень погиб, попав под поезд

В Нурлате на железнодорожном переезде глухонемой парень с проблемами со зрением попал под состав с нефтяными цистернами, об этом происшествии, случившемся 14 августа, сообщили в соцсетях и источник ProKazan.ru.

Прибывшие врачи помочь сбитому парню не смогли, он скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, парень из-за проблем со здоровьем не заметил приближающегося поезда, из-за чего и случилось ЧП.

По данному факту идет проверка.