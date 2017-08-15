Навальный попросил оппозиционера из Челнов привезти ему метр чурчхелы

Оппозиционер Алексей Навальный попросил активиста из Набережных Челнов Раушана Валиуллина привезти ему метр чурчхелы. Об этом политик попросил его в «Твиттере».

- Уже приготовил 20 метров фруктово-ягодной чурчхелы и одна зеленая конфета — в травах. На очереди орехи в черной смородине и в яблоках, - написал в соцсети Валиуллин.

- Ну пришли нам один метр, - ответил ему Навальный.

- Кто-нибудь едет в ближайшее время из Набережных Челнов в Москву? Нужно в Фонд борьбы с коррупцией немного вкусностей завезти, - чуть позже разметил пост челнинец.

Кто-нибудь едет в ближайшее время из Набережных Челнов в Москву? Нужно в ФБК немного вкусностей завезти https://t.co/RHvObtIYik pic.twitter.com/LBPKxLBnaA — Раушан Валиуллин (@valiullinrf) 15 августа 2017 г.

Кстати, Раушан Валиуллин занимается подготовкой открытия штаба Навального в автограде.

Для справки



Алексей Навальный - российский политический и общественный деятель, юрист, инвест-активист, бывший член совета директоров компании «Аэрофлот». Автор одного из самых рейтинговых общественно-политических блогов в «Живом Журнале». Известен своими публикациями о коррупции в России. Создатель и руководитель проекта «РосПил», заявленной целью которого является борьба с коррупцией, а также других проектов схожей направленности («РосЯма», «РосЖКХ»).